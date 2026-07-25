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Hasiči v Trenčianskom kraji mali počas druhého štvrťroka 803 výjazdov
Najviac výjazdov mali príslušníci HaZZ v TSK k požiarom, a to 266.
Autor TASR
Trenčín 25. júla (TASR) - Profesionálni hasiči v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) uskutočnili počas druhého štvrťroka 2026 celkom 803 výjazdov. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne na sociálnej sieti.
Najviac výjazdov mali príslušníci HaZZ v TSK k požiarom, a to 266. „Nasledovalo 259 technických zásahov, 190 výjazdov k dopravným nehodám a 50 ekologických zásahov,“ spresnili hasiči s tým, že vykonali aj 38 požiarno-previerkových cvičení.
Priame škody v dôsledku týchto udalostí boli za druhý štvrťrok 2026 vyčíslené na 1.790.000 eur. Uchránené hodnoty v dôsledku zásahovej činnosti príslušníkov HaZZ v TSK predstavovali v sledovanom období hodnotu viac ako 8.131.000 eur.
Najviac výjazdov mali príslušníci HaZZ v TSK k požiarom, a to 266. „Nasledovalo 259 technických zásahov, 190 výjazdov k dopravným nehodám a 50 ekologických zásahov,“ spresnili hasiči s tým, že vykonali aj 38 požiarno-previerkových cvičení.
Priame škody v dôsledku týchto udalostí boli za druhý štvrťrok 2026 vyčíslené na 1.790.000 eur. Uchránené hodnoty v dôsledku zásahovej činnosti príslušníkov HaZZ v TSK predstavovali v sledovanom období hodnotu viac ako 8.131.000 eur.