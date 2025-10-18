Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Hasiči v Trenčianskom kraji zachránili majetok za viac ako milión eur

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Jozef Scheiner

Najčastejšie ich zamestnali technické zásahy (96-krát), zasahovali aj pri dopravných nehodách (87), požiaroch (38) a absolvovali 11 ekologických zásahov.

Autor TASR
Trenčín 18. októbra (TASR) - Profesionálni hasiči v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) zasahovali v septembri pri 249 udalostiach. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne na sociálnej sieti.

Najčastejšie ich zamestnali technické zásahy (96-krát), zasahovali aj pri dopravných nehodách (87), požiaroch (38) a absolvovali 11 ekologických zásahov. Zúčastnili sa tiež 17 požiarno-previerkových cvičení.

Pri mimoriadnych udalostiach vznikli v TSK v septembri priame škody za 96.000 eur, zásahy hasičov zachránili majetok v hodnote takmer 1,2 milióna eur.
