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Hasiči v Trenčianskom kraji zasahovali minulý týždeň 53 krát

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Snímka HaZZ. Foto: HaZZ

Príslušníci HaZZ v Trenčianskom zasahovali minulý týždeň pri 20 požiaroch, 18-krát poskytovali technickú pomoc a likvidovali následky 12 dopravných nehôd.

Autor TASR
Trenčín 9. novembra (TASR) - Profesionálni hasiči v Trenčianskom kraji vyrážali minulý týždeň k 53 mimoriadnym udalostiam. Najčastejšie ich zamestnali požiare. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Trenčín na sociálnej sieti.

Príslušníci HaZZ v Trenčianskom zasahovali minulý týždeň pri 20 požiaroch, 18-krát poskytovali technickú pomoc a likvidovali následky 12 dopravných nehôd. V troch prípadoch likvidovali nebezpečné látky.

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