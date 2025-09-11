< sekcia Regióny
Hasiči v Trenčianskom kraji zasahovali pre nepriaznivé počasie päťkrát
Hasiči absolvovali výjazdy v Hornej Vsi (okres Prievidza), Petrovej Lehote (okres Trenčín), trenčianskej mestskej časti Opatová a Šišove (okres Bánovce nad Bebravou).
Autor TASR
Trenčín 11. septembra (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) zasahovali v noci na štvrtok v súvislosti s nepriaznivým daždivým počasím na území Trenčianskeho kraja celkom päťkrát. Zásahy sa týkali odstraňovania spadnutých stromov z vozoviek. Informovalo o tom vo štvrtok na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne.
Celkom následky daždivého počasia odstraňovalo 15 príslušníkov HaZZ, nasadených bolo päť kusov hasičskej techniky.
