Hasiči v Trenčianskom kraji zasahovali pri 7 požiaroch v prírode

Snímka z miesta požiaru. Foto: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Trenčiansky kraj

Požiar trávnatého porastu hasiči likvidovali v sobotu (7. 3.) v Chvojnici (okres Myjava), v ten istý deň zasahovali aj pri požiari tují na Ulici Ľ. Stárka v Trenčíne.

Autor TASR
Trenčín 9. marca (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) zasahovali na území Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) počas uplynulého víkendu pri siedmich požiaroch v prírodnom prostredí. Informovalo o tom v pondelok na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne.

Na Ciglianskej ceste v Prievidzi príslušníci HaZZ hasili v sobotu požiar trávnatého porastu i požiar poľa, ktorý sa rozšíril na priľahlé stromy. V Žitnej-Radiši (okres Bánovce nad Bebravou) horel trávnatý a krovinatý porast i stromy v priľahlom lesnom poraste.

V nedeľu (8. 3.) likvidovali hasiči požiar suchej trávy na Štrajkovej ulici v Handlovej, v rovnaký deň v Handlovej i požiar trávnatého porastu v ťažko dostupnom teréne.

