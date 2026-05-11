Pondelok 11. máj 2026
Hasiči v Trenčianskom kraji zasahovali minulý týždeň pri 39 požiaroch

Snímka HaZZ. Foto: HaZZ

Príslušníci HaZZ v TSK zasahovali pri 39 požiaroch, 26-krát poskytovali technickú pomoc, 16-krát ich zamestnali dopravné nehody a sedemkrát likvidovali nebezpečné látky.

Autor TASR
Trenčín 11. mája (TASR) - Profesionálni hasiči v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) zasahovali minulý týždeň pri 88 mimoriadnych udalostiach. Najčastejšie ich zamestnali požiare. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne na sociálnej sieti.

