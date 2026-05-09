Hasiči v Trenčianskom kraji zvýšili pre riziko požiarov hliadky

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Trenčín 9. mája (TASR) - Hasiči vo zvýšenej miere kontrolujú na území Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) verejné priestranstvá. Hliadkovaciu činnosť posilnili v súvislosti s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, ktorý postupne vyhlásili od konca apríla vo všetkých okresoch kraja. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne o tom v sobotu informovalo na sociálnej sieti.

Hliadkovaciu činnosť vykonávajú príslušníci HaZZ v rámci svojho zásahového úseku v intravilánoch a extravilánoch obcí. Zameriavajú sa najmä na miesta s najvyššou pravdepodobnosťou vzniku požiaru, taktiež kontrolujú prejazdnosť lesných ciest a podjazdov vlakovej trati, ako aj miesta, kde ľudia najčastejšie opekajú na verejných ohniskách,“ priblížil HaZZ.

Počas kontrolnej činnosti hasiči taktiež apelujú na občanov, aby sa v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov správali zodpovedne a svojou nedbanlivosťou nespôsobovali požiare v prírodnom prostredí.
