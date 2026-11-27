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Hasiči v Trnavskom kraji zasahovali pre nepriaznivé počasie 24-krát
V období od štvrtka (26. 11.) 6.00 h do piatka 6.00 h evidovali hasiči v kraji 16 zásahov pri dopravných nehodách a osem technických zásahov.
Autor TASR
Trnava 27. novembra (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnavskom kraji zasahovali v súvislosti s nepriaznivým počasím počas uplynulých 24 hodín celkovo 24-krát. Najčastejšie pomáhali pri dopravných nehodách, zasahovali aj pri odstraňovaní popadaných stromov z ciest. HaZZ o tom informoval na sociálnej sieti.
V období od štvrtka (26. 11.) 6.00 h do piatka 6.00 h evidovali hasiči v kraji 16 zásahov pri dopravných nehodách a osem technických zásahov. Pri nich odstraňovali najmä popadané stromy z ciest.
Nepriaznivé počasie na Slovensku sprevádza v piatok prevažne oblačná až zamračená obloha a na mnohých miestach sneženie. Na juhu krajiny sa miestami vyskytuje dážď so snehom alebo dážď. Ojedinele sa môže tvoriť poľadovica. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na piatok výstrahy pred hmlou, poľadovicou aj snehovými jazykmi a závejmi. Tvorba snehových jazykov a závejov hrozí aj v Trnavskom kraji.
V období od štvrtka (26. 11.) 6.00 h do piatka 6.00 h evidovali hasiči v kraji 16 zásahov pri dopravných nehodách a osem technických zásahov. Pri nich odstraňovali najmä popadané stromy z ciest.
Nepriaznivé počasie na Slovensku sprevádza v piatok prevažne oblačná až zamračená obloha a na mnohých miestach sneženie. Na juhu krajiny sa miestami vyskytuje dážď so snehom alebo dážď. Ojedinele sa môže tvoriť poľadovica. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na piatok výstrahy pred hmlou, poľadovicou aj snehovými jazykmi a závejmi. Tvorba snehových jazykov a závejov hrozí aj v Trnavskom kraji.