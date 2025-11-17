Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Hasiči v Trnavskom kraji zasahovali pri 46 mimoriadnych udalostiach

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Technickú pomoc poskytovali príslušníci HaZZ v 15 prípadoch.

Autor TASR
Trenčín 17. novembra (TASR) - Profesionálni hasiči v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) zasahovali minulý týždeň pri 46 mimoriadnych udalostiach, najčastejšie poskytovali technickú pomoc. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) na sociálnej sieti.

Technickú pomoc poskytovali príslušníci HaZZ v 15 prípadoch, 14-krát zasahovali pri požiaroch, 12-krát pri dopravných nehodách a v piatich prípadoch likvidovali nebezpečné látky.


