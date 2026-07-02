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BÚRKA V TRNAVSKOM KRAJI: Hasiči riešili poškodené strechy i stĺpy
Najviac výjazdov absolvovali profesionálni hasiči z Galanty a Serede, ktorí zasahovali pri 13 udalostiach.
Autor TASR
Trnava 2. júla (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) a členovia dobrovoľných hasičských zborov zasahovali v Trnavskom samosprávnom kraji počas nepriaznivého počasia od stredy (1. 7.) 6.00 h do štvrtka 6.00 h celkovo 61-krát. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trnave na sociálnej sieti.
Najviac výjazdov absolvovali profesionálni hasiči z Galanty a Serede, ktorí zasahovali pri 13 udalostiach. Nasledovali jednotky z Dunajskej Stredy a Šamorína s ôsmimi zásahmi, z Trnavy s piatimi a zo Senice i Piešťan s tromi zásahmi.
Do odstraňovania následkov nepriaznivého počasia sa zapojili aj členovia dobrovoľných hasičských zborov z 29 miest a obcí TTSK, pričom každý zbor absolvoval jeden výjazd.
Zásahy sa týkali najmä odstraňovania popadaných a nebezpečne naklonených stromov z komunikácií, zabezpečovania poškodených striech, budov, prístreškov a rozvodných stĺpov, ako aj odčerpávania vody zo zatopených skladových priestorov.
Na riešení mimoriadnych udalostí sa podieľalo 32 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a 130 členov dobrovoľných hasičských zborov. Pri zásahoch bolo nasadených celkovo 48 kusov hasičskej techniky.
Najviac výjazdov absolvovali profesionálni hasiči z Galanty a Serede, ktorí zasahovali pri 13 udalostiach. Nasledovali jednotky z Dunajskej Stredy a Šamorína s ôsmimi zásahmi, z Trnavy s piatimi a zo Senice i Piešťan s tromi zásahmi.
Do odstraňovania následkov nepriaznivého počasia sa zapojili aj členovia dobrovoľných hasičských zborov z 29 miest a obcí TTSK, pričom každý zbor absolvoval jeden výjazd.
Zásahy sa týkali najmä odstraňovania popadaných a nebezpečne naklonených stromov z komunikácií, zabezpečovania poškodených striech, budov, prístreškov a rozvodných stĺpov, ako aj odčerpávania vody zo zatopených skladových priestorov.
Na riešení mimoriadnych udalostí sa podieľalo 32 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a 130 členov dobrovoľných hasičských zborov. Pri zásahoch bolo nasadených celkovo 48 kusov hasičskej techniky.