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Hasiči v uplynulom týždni zasahovali 755-krát
Pri požiaroch mali hasiči 334 výjazdov, z toho 102 v Košickom kraji, 250-krát zasahovali v súvislosti s technickou pomocou, z toho 44-krát v Bratislavskom kraji.
Autor TASR
Bratislava 31. augusta (TASR) - Za uplynulý týždeň zasahovali príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) spolu 755-krát, z toho najviac výjazdov mali pri požiaroch. Na sociálnej sieti o tom informuje HaZZ.
Pri požiaroch mali hasiči 334 výjazdov, z toho 102 v Košickom kraji, 250-krát zasahovali v súvislosti s technickou pomocou, z toho 44-krát v Bratislavskom kraji. Hasiči mali aj 152 zásahov pri dopravných nehodách, z nich bolo 26 v Žilinskom kraji. Zásahov v súvislosti s nebezpečnými látkami bolo 19, z toho šesť v Košickom kraji.
Pri požiaroch mali hasiči 334 výjazdov, z toho 102 v Košickom kraji, 250-krát zasahovali v súvislosti s technickou pomocou, z toho 44-krát v Bratislavskom kraji. Hasiči mali aj 152 zásahov pri dopravných nehodách, z nich bolo 26 v Žilinskom kraji. Zásahov v súvislosti s nebezpečnými látkami bolo 19, z toho šesť v Košickom kraji.