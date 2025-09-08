< sekcia Regióny
Plamene aj havárie: Žilinskí hasiči majú za sebou náročný týždeň
Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň najčastejšie poskytovali technickú pomoc, a to 30-krát. Zasahovali pri 28 dopravných nehodách a šesť zásahov sa týkalo nebezpečných látok.
Autor TASR
Žilina 8. septembra (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 76-krát. Dvanásť zásahov z toho bolo v súvislosti s požiarom. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline.
