Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 8. september 2025Meniny má Miriama
< sekcia Regióny

Plamene aj havárie: Žilinskí hasiči majú za sebou náročný týždeň

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok

Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň najčastejšie poskytovali technickú pomoc, a to 30-krát. Zasahovali pri 28 dopravných nehodách a šesť zásahov sa týkalo nebezpečných látok.

Autor TASR
Žilina 8. septembra (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 76-krát. Dvanásť zásahov z toho bolo v súvislosti s požiarom. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline.

Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň najčastejšie poskytovali technickú pomoc, a to 30-krát. Zasahovali pri 28 dopravných nehodách a šesť zásahov sa týkalo nebezpečných látok.

.

Neprehliadnite

HRABKO: Ak by schôdzka nebola aj v záujme Zelenského, nedohodli by ju

Fico želá Ukrajine spravodlivý mier aj európsku perspektívu

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Vydrží aj na jeseň letné počasie?

OBRAZOM: Slováci pozorujú zatmenie Mesiaca