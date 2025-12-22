< sekcia Regióny
Hasiči v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 81-krát
Osemnásť zásahov z toho bolo v súvislosti s požiarom.
Autor TASR
Žilina 22. decembra (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 81-krát. Osemnásť zásahov z toho bolo v súvislosti s požiarom. Na sociálnej sieti o tom v pondelok informovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline.
Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň najčastejšie zasahovali pri dopravných nehodách, a to 36-krát. V 20 prípadoch poskytovali technickú pomoc a sedem zásahov sa týkalo nebezpečných látok.
Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň najčastejšie zasahovali pri dopravných nehodách, a to 36-krát. V 20 prípadoch poskytovali technickú pomoc a sedem zásahov sa týkalo nebezpečných látok.