Hasiči v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 81-krát

Na snímke hasiči . Foto: TASR - Alexandra Mošková

Osemnásť zásahov z toho bolo v súvislosti s požiarom.

Autor TASR
Žilina 22. decembra (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 81-krát. Osemnásť zásahov z toho bolo v súvislosti s požiarom. Na sociálnej sieti o tom v pondelok informovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline.

Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň najčastejšie zasahovali pri dopravných nehodách, a to 36-krát. V 20 prípadoch poskytovali technickú pomoc a sedem zásahov sa týkalo nebezpečných látok.
