Hasiči v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 98-krát
Zasahovali pri 35 dopravných nehodách a dva zásahy sa týkali nebezpečných látok. Absolvovali tiež jedno cvičenie.
Autor TASR
Žilina 5. januára (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 98-krát. Dvadsaťštyri zásahov z toho bolo v súvislosti s požiarom. Na sociálnej sieti o tom v pondelok informovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline.
Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň najčastejšie poskytovali technickú pomoc, a to 36-krát. Zasahovali pri 35 dopravných nehodách a dva zásahy sa týkali nebezpečných látok. Absolvovali tiež jedno cvičenie.
