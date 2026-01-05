Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 5. január 2026Meniny má Andrea
< sekcia Regióny

Hasiči v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 98-krát

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Zasahovali pri 35 dopravných nehodách a dva zásahy sa týkali nebezpečných látok. Absolvovali tiež jedno cvičenie.

Autor TASR
Žilina 5. januára (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 98-krát. Dvadsaťštyri zásahov z toho bolo v súvislosti s požiarom. Na sociálnej sieti o tom v pondelok informovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline.

Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň najčastejšie poskytovali technickú pomoc, a to 36-krát. Zasahovali pri 35 dopravných nehodách a dva zásahy sa týkali nebezpečných látok. Absolvovali tiež jedno cvičenie.
.

Neprehliadnite

Fico: Urobím všetko, aby Slovensko nebolo zatiahnuté do vojny

Pellegrini a Raši zablahoželali Schusterovi k jeho 92. narodeninám

SCHUSTER: Želám rodinám, aby ich na Vianoce nerozdeľovala politika

KLIMOVÁ: Prudké reakcie sú príznakom oslabenia psychickej odolnosti