Hasiči v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 53-krát

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Hasiči v Žilinskom kraji minulý týždeň najčastejšie poskytovali technickú pomoc, a to 22-krát. Zasahovali aj pri 17 dopravných nehodách a tri zásahy sa týkali nebezpečných látok.

Žilina 20. januára (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žilinskom kraji v priebehu uplynulého týždňa zasahovali 53-krát. Z toho v súvislosti s požiarom bolo desať zásahov. Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline o tom informovalo na sociálnej sieti.

Hasiči v Žilinskom kraji minulý týždeň najčastejšie poskytovali technickú pomoc, a to 22-krát. Zasahovali aj pri 17 dopravných nehodách a tri zásahy sa týkali nebezpečných látok. Absolvovali takisto jedno cvičenie.

