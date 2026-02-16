Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Hasiči v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 72-krát

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Absolvovali tiež jedno cvičenie.

Autor TASR
Žilina 16. februára (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 72-krát. Šestnásť zásahov z toho bolo v súvislosti s požiarom. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline.

Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň poskytovali technickú pomoc, a to 28-krát. Zasahovali pri 22 dopravných nehodách a päť zásahov sa týkalo nebezpečných látok. Absolvovali tiež jedno cvičenie.
