Nehody či padajúce stromy: Hasiči mali plné ruky práce

Miesto zásahu. Foto: HaZZ

Na tri autá na Grösslingovej ulici v Bratislave spadol v nedeľu strom.

Autor TASR
Bratislava 23. februára (TASR) - Na tri autá na Grösslingovej ulici v Bratislave spadol v nedeľu (22. 2.) strom. Odstránili ho hasiči. Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti.

Spadnutý strom bol ohlásený krátko pred 9.30 h. „Zasahujúci hasiči miesto zabezpečili, vozidlá spod stromu premiestnili prostredníctvom posuvných vozíkov, strom spílili a následne sprejazdnili vozovku,“ priblížil HaZZ.



Hasiči v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 89-krát



Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 89-krát. Dvadsaťštyri zásahov z toho bolo v súvislosti s požiarom. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline.

Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň najčastejšie zasahovali pri dopravných nehodách, a to 38-krát. V 20 prípadoch poskytovali technickú pomoc a štyri zásahy sa týkali nebezpečných látok. Absolvovali tiež tri cvičenia.
