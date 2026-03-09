Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Hasiči v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 75-krát

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavol Zachar

Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň poskytovali technickú pomoc, a to 20-krát.

Autor TASR
Žilina 9. marca (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 75-krát. Dvadsaťosem zásahov z toho bolo v súvislosti s požiarom. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline.

Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň poskytovali technickú pomoc, a to 20-krát. Zasahovali pri 19 dopravných nehodách a sedem zásahov sa týkalo nebezpečných látok. Absolvovali tiež jedno cvičenie.
.

