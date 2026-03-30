Pondelok 30. marec 2026
Hasiči v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 102-krát

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Autor TASR
Žilina 30. marca (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 102-krát. Tridsaťtri zásahov z toho bolo v súvislosti s požiarom. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline.

Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň najčastejšie poskytovali technickú pomoc, a to 44-krát. Zasahovali pri 19 dopravných nehodách a tri zásahy sa týkali nebezpečných látok. Absolvovali tiež tri cvičenia.

Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: 10 otázok, ktoré preveria váš prehľad o svete

ŠUTAJ EŠTOK: Sme obeťou politického vydierania prezidenta Zelenského

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Slnečné počasie vystriedal dážď, na ako dlho?

VÝBUCHY V PRAHE: Na Ruský dom dopadli zápalné fľaše