Hasiči v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 102-krát
Zasahovali pri 19 dopravných nehodách a tri zásahy sa týkali nebezpečných látok. Absolvovali tiež tri cvičenia.
Autor TASR
Žilina 30. marca (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 102-krát. Tridsaťtri zásahov z toho bolo v súvislosti s požiarom. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline.
Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň najčastejšie poskytovali technickú pomoc, a to 44-krát. Zasahovali pri 19 dopravných nehodách a tri zásahy sa týkali nebezpečných látok. Absolvovali tiež tri cvičenia.
Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň najčastejšie poskytovali technickú pomoc, a to 44-krát. Zasahovali pri 19 dopravných nehodách a tri zásahy sa týkali nebezpečných látok. Absolvovali tiež tri cvičenia.