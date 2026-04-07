Utorok 7. apríl 2026Meniny má Zoltán
Hasiči v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 72-krát

Snímka zo zásahu. Foto: Facebook - Hasičský a záchranný zbor - Žilinský kraj

Autor TASR
,aktualizované 
Žilina 7. apríla (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 72-krát. Dvadsať zásahov z toho bolo v súvislosti s požiarom. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline.

Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň najčastejšie zasahovali pri dopravných nehodách, a to 24-krát. V 23 prípadoch poskytovali technickú pomoc a päť zásahov sa týkalo nebezpečných látok.


Hasičov v TSK zamestnali minulý týždeň najmä požiare a dopravné nehody



Profesionálni hasiči v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) absolvovali v uplynulom týždni 56 zásahov. Najčastejšie ich zamestnali požiare a dopravné nehody. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne na sociálnej sieti.

Od 30. marca do 6. apríla zasahovali hasiči v TSK pri 19 požiaroch a rovnakom počte dopravných nehôd. V 15 prípadoch poskytovali technickú pomoc a trikrát zasahovali pri likvidácii nebezpečných látok.
