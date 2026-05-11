< sekcia Regióny
Hasiči v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 101-krát
Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň zasahovali pri 34 dopravných nehodách a v 18 prípadoch poskytovali technickú pomoc.
Autor TASR
Žilina 11. mája (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 101-krát. Štyridsaťpäť zásahov z toho bolo v súvislosti s požiarom. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline.
Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň zasahovali pri 34 dopravných nehodách a v 18 prípadoch poskytovali technickú pomoc. Štyri minulotýždňové zásahy sa týkali nebezpečných látok.
Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň zasahovali pri 34 dopravných nehodách a v 18 prípadoch poskytovali technickú pomoc. Štyri minulotýždňové zásahy sa týkali nebezpečných látok.