Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 25. máj 2026Meniny má Urban
< sekcia Regióny

Hasiči v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 92-krát

.
Snímka zo zásahu. Foto: Facebook - Hasičský a záchranný zbor - Žilinský kraj

Dvadsaťdva zásahov z toho bolo v súvislosti s požiarom.

Autor TASR
Žilina 25. mája (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 92-krát. Dvadsaťdva zásahov z toho bolo v súvislosti s požiarom. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline.

Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň zasahovali pri 31 dopravných nehodách. V 29 prípadoch poskytovali technickú pomoc a osem minulotýždňových zásahov sa týkalo nebezpečných látok. Absolvovali tiež dva cvičenia.
.

Neprehliadnite

ONLINE MS 2026: Šiesty zápas SR: Slovensko - Kanada

OTESTUJTE SA: Len skutoční filmoví fanúšikovia spoznajú tieto hlášky

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Koniec mája prinesie aj prvý tropický deň

ULICAMI BRATISLAVY: Vedia toho viac ako my? Turisti v Bratislave