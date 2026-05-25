Hasiči v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 92-krát
Dvadsaťdva zásahov z toho bolo v súvislosti s požiarom.
Autor TASR
Žilina 25. mája (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 92-krát. Dvadsaťdva zásahov z toho bolo v súvislosti s požiarom. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline.
Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň zasahovali pri 31 dopravných nehodách. V 29 prípadoch poskytovali technickú pomoc a osem minulotýždňových zásahov sa týkalo nebezpečných látok. Absolvovali tiež dva cvičenia.
