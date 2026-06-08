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Hasiči v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 96-krát

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň najčastejšie zasahovali pri dopravných nehodách, a to 39-krát.

Autor TASR
Žilina 8. júna (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 96-krát. Dvanásť zásahov z toho bolo v súvislosti s požiarom. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline.

Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň najčastejšie zasahovali pri dopravných nehodách, a to 39-krát. V 37 prípadoch poskytovali technickú pomoc a šesť zásahov sa týkalo nebezpečných látok. Absolvovali tiež dve cvičenia.
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