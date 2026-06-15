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Hasiči v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 81-krát

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň najčastejšie poskytovali technickú pomoc, a to 37-krát. Zasahovali pri 24 dopravných nehodách a štyri zásahy sa týkali nebezpečných látok.

Autor TASR
Žilina 15. júna (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 81-krát. Štrnásť zásahov z toho bolo v súvislosti s požiarom. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline.

Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň najčastejšie poskytovali technickú pomoc, a to 37-krát. Zasahovali pri 24 dopravných nehodách a štyri zásahy sa týkali nebezpečných látok. Absolvovali tiež jedno cvičenie a jedno z oznámení bolo planým poplachom.

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