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Hasiči v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 131-krát
Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň najčastejšie poskytovali technickú pomoc, a to 59-krát.
Autor TASR
Žilina 6. júla (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 131-krát. Tridsaťtri zásahov z toho bolo v súvislosti s požiarom. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline.
Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň najčastejšie poskytovali technickú pomoc, a to 59-krát. Zasahovali pri 30 dopravných nehodách a deväť zásahov sa týkalo nebezpečných látok.
Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň najčastejšie poskytovali technickú pomoc, a to 59-krát. Zasahovali pri 30 dopravných nehodách a deväť zásahov sa týkalo nebezpečných látok.