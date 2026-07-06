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Hasiči v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 131-krát

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň najčastejšie poskytovali technickú pomoc, a to 59-krát.

Autor TASR
Žilina 6. júla (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 131-krát. Tridsaťtri zásahov z toho bolo v súvislosti s požiarom. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline.

Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň najčastejšie poskytovali technickú pomoc, a to 59-krát. Zasahovali pri 30 dopravných nehodách a deväť zásahov sa týkalo nebezpečných látok.
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