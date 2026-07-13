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Pondelok 13. júl 2026
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Hasiči v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 75-krát

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Snímka z hasičského zásahu. Foto: FB Hasičský a záchranný zbor - Žilinský kraj

Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň najčastejšie zasahovali pri dopravných nehodách, a to 31-krát.

Autor TASR
Žilina 13. júla (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 75-krát. Šestnásť zásahov z toho bolo v súvislosti s požiarom. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline.

Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň najčastejšie zasahovali pri dopravných nehodách, a to 31-krát. V 23 prípadoch poskytovali technickú pomoc a tri zásahy sa týkali nebezpečných látok. Absolvovali tiež dve cvičenia.



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