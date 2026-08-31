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Hasiči v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 78-krát
Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň najčastejšie zasahovali pri dopravných nehodách, a to 27-krát. V 25 prípadoch poskytovali technickú pomoc a štyri zásahy sa týkali nebezpečných látok.
Autor TASR
Žilina 31. augusta (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 78-krát. Dvadsaťdva zásahov z toho bolo v súvislosti s požiarom. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline.
Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň najčastejšie zasahovali pri dopravných nehodách, a to 27-krát. V 25 prípadoch poskytovali technickú pomoc a štyri zásahy sa týkali nebezpečných látok.
Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň najčastejšie zasahovali pri dopravných nehodách, a to 27-krát. V 25 prípadoch poskytovali technickú pomoc a štyri zásahy sa týkali nebezpečných látok.