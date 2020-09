Hasiči v Žilinskom kraji odstraňovali následky počasia pri 8 zásahoch

Žilina 2. septembra (TASR) – Profesionálni a dobrovoľní hasiči v Žilinskom kraji zasahovali od utorňajšieho (1. 9.) do stredajšieho rána v súvislosti s poveternostnou situáciou celkovo osemkrát. TASR o tom informovala Miroslava Ondrichová z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Žiline.



Doplnila, že 17 profesionálnych a 12 dobrovoľných hasičov s deviatimi kusmi hasičskej techniky prevažne odstraňovalo spadnuté stromy z ciest a čistilo uchaté priepusty.



Tri zásahy mali hasiči z Okresného riaditeľstva (OR) HaZZ v Žiline a po jednom zásahu hasiči z OR HaZZ v Námestove a Čadci. jeden zásah absolvovali aj členovia Dobrovoľných hasičských zborov obcí Vysoká nad Kysucou, Korňa a Turzovka, dodala Ondrichová.