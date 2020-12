Hasiči v Žilinskom kraji odstraňovali následky silného vetra

Žilina 7. decembra (TASR) – Hasiči v Žilinskom kraji likvidovali od sobotňajšieho (5. 12.) rána následky silného vetra pri siedmich zásahoch. Išlo o odstraňovanie nachýlených a popadaných stromov na cestách, na odstavených osobných motorových vozidlách a na elektrickom vedení. TASR o tom informoval Michal Kypus z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Žiline.



Doplnil, že celkom zasahovalo 24 profesionálnych hasičov so siedmimi kusmi hasičskej techniky. "Príslušníci Okresného riaditeľstva (OR) HaZZ v Žiline zasahovali štyrikrát, príslušníci OR HaZZ v Čadci zasahovali jedenkrát a príslušníci OR HaZZ v Liptovskom Mikuláši zasahovali dvakrát," uviedol Kypus.