< sekcia Regióny
Hasiči v Žilinskom kraji v septembri vykonali 379 výjazdov
V súvislosti s požiarom absolvovali 64 zásahov.
Autor TASR
Žilina 22. októbra (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žilinskom kraji vykonali v septembri spolu 379 výjazdov. V súvislosti s požiarom absolvovali 64 zásahov. Na sociálnej sieti o tom v stredu informovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline.
Hasiči v Žilinskom kraji počas septembra najčastejšie poskytovali technickú pomoc, a to 152-krát. Zasahovali pri 133 dopravných nehodách a 26 zásahov sa týkalo nebezpečných látok. Absolvovali tiež tri cvičenia a jeden výjazd absolvovali bez zásahu.
Hasiči v Žilinskom kraji počas septembra najčastejšie poskytovali technickú pomoc, a to 152-krát. Zasahovali pri 133 dopravných nehodách a 26 zásahov sa týkalo nebezpečných látok. Absolvovali tiež tri cvičenia a jeden výjazd absolvovali bez zásahu.