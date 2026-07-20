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Hasiči v Žilinskom kraji zasahovali 31-krát

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Príslušníci Okresného riaditeľstva (OR) HaZZ v Žiline zasahovali spolu desaťkrát. Hasiči z OR HaZZ v Čadci zasahovali deväťkrát.

Autor TASR
Žilina 20. júla (TASR) - Hasiči v Žilinskom kraji zasahovali v priebehu nedele (19. 7.) od 6.00 h do 18.00 h v súvislosti s poveternostnou situáciou celkom 31-krát. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline informovalo na sociálnej sieti, že išlo o odstraňovanie spadnutých stromov a spadnutých striech.

„Celkom zasahovalo 33 príslušníkov a bolo nasadených 13 kusov hasičskej techniky, 31 členov dobrovoľných hasičských zborov a osem kusov techniky dobrovoľných hasičských zborov,“ uviedli hasiči.

Príslušníci Okresného riaditeľstva (OR) HaZZ v Žiline zasahovali spolu desaťkrát. Hasiči z OR HaZZ v Čadci zasahovali deväťkrát. Po jednom zásahu zaznamenali príslušníci HaZZ z Námestova, Ružomberka i príslušníci Záchrannej brigády HaZZ v Žiline. Zásahy zaznamenali aj dobrovoľní hasiči z miest a obcí Čadca, Raková, Makov, Súľov-Hradná, Čierne, Divinka a Petrovice.

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