< sekcia Regióny
Hasiči v Žilinskom kraji zasahovali minulý týždeň 84-krát
Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň zasahovali pri 29 dopravných nehodách, v 18 prípadoch poskytovali technickú pomoc a sedem zásahov sa týkalo nebezpečných látok.
Autor TASR
Žilina 9. novembra (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žilinskom kraji zasahovali minulý týždeň 84-krát. Dvadsaťdeväť zásahov z toho bolo v súvislosti s požiarom. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline.
Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň zasahovali pri 29 dopravných nehodách, v 18 prípadoch poskytovali technickú pomoc a sedem zásahov sa týkalo nebezpečných látok. Absolvovali aj jedno cvičenie.
Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň zasahovali pri 29 dopravných nehodách, v 18 prípadoch poskytovali technickú pomoc a sedem zásahov sa týkalo nebezpečných látok. Absolvovali aj jedno cvičenie.