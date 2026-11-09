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Hasiči v Žilinskom kraji zasahovali minulý týždeň 84-krát

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Snímka HaZZ. Foto: HaZZ

Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň zasahovali pri 29 dopravných nehodách, v 18 prípadoch poskytovali technickú pomoc a sedem zásahov sa týkalo nebezpečných látok.

Autor TASR
Žilina 9. novembra (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žilinskom kraji zasahovali minulý týždeň 84-krát. Dvadsaťdeväť zásahov z toho bolo v súvislosti s požiarom. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline.

Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň zasahovali pri 29 dopravných nehodách, v 18 prípadoch poskytovali technickú pomoc a sedem zásahov sa týkalo nebezpečných látok. Absolvovali aj jedno cvičenie.

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