Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 16. november 2026Meniny má Agnesa
< sekcia Regióny

Hasiči v Žilinskom kraji zasahovali minulý týždeň 74-krát

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň zasahovali i pri 28 dopravných nehodách, v 25 prípadoch poskytovali technickú pomoc a štyri zásahy sa týkali nebezpečných látok.

Autor TASR
Žilina 16. novembra (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žilinskom kraji zasahovali minulý týždeň 74-krát. Trinásť zásahov z toho bolo v súvislosti s požiarom. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline.

Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň zasahovali i pri 28 dopravných nehodách, v 25 prípadoch poskytovali technickú pomoc a štyri zásahy sa týkali nebezpečných látok. Absolvovali aj štyri cvičenia.

.

Neprehliadnite

POSLEDNÝ ROZHOVOR: JAROŠ: Pacho a Tisícročná včela boli hold rodákom

PÁD BUDOVY V NEW YORKU: Zahynuli najmenej dvaja ľudia

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čakajú nás mrazy aj teploty nad 10 °C

Slovak PRO oslávilo 25 rokov summitom, prišlo približne 200 osobností