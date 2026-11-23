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Hasiči v Žilinskom kraji zasahovali minulý týždeň 62-krát
Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň zasahovali i pri 17 dopravných nehodách.
Autor TASR
Žilina 23. novembra (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žilinskom kraji zasahovali minulý týždeň 62-krát. Štrnásť zásahov z toho bolo v súvislosti s požiarom. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline.
Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň zasahovali i pri 17 dopravných nehodách, v 29 prípadoch poskytovali technickú pomoc a dva zásahy sa týkali nebezpečných látok.
Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň zasahovali i pri 17 dopravných nehodách, v 29 prípadoch poskytovali technickú pomoc a dva zásahy sa týkali nebezpečných látok.