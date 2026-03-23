Pondelok 23. marec 2026
Hasiči v Žilinskom kraji zasahovali minulý týždeň 67-krát

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň poskytovali technickú pomoc, a to 20-krát. Zasahovali pri 14 dopravných nehodách a päť zásahov sa týkalo nebezpečných látok. Absolvovali tiež jedno cvičenie.

Autor TASR
Žilina 23. marca (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žilinskom kraji zasahovali minulý týždeň 67-krát. Dvadsaťsedem zásahov z toho bolo v súvislosti s požiarom. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline.

