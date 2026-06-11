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Štvrtok 11. jún 2026
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Hasiči v Žilinskom kraji zasahovali pre veterné počasie sedemkrát

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Na snímke spadnutý strom. Foto: FOTO TASR - Jaroslav Novák

Išlo o odstraňovanie popadaných stromov z cestných komunikácií a v jednom prípade z elektrického vedenia.

Autor TASR
Žilina 11. júna (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) a členovia dobrovoľných hasičských zborov miest a obcí v Žilinskom kraji zasahovali od stredy (10. 6.) do štvrtkového rána v súvislosti s poveternostnou situáciou spolu sedemkrát. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline na sociálnej sieti.

Išlo o odstraňovanie popadaných stromov z cestných komunikácií a v jednom prípade z elektrického vedenia. Celkom zasahovalo 20 príslušníkov HaZZ, traja členovia dobrovoľného hasičského zboru obce a bolo nasadených sedem kusov hasičskej techniky,“ priblížilo hasičské riaditeľstvo.
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