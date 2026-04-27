Pondelok 27. apríl 2026Meniny má Jaroslav
Hasiči v Žilinskom kraji zasahovali: Stromy padli na cesty aj autá

Snímka z miesta zásahu. Foto: HaZZ

Celkom zasahovalo 21 príslušníkov HaZZ, 17 dobrovoľných hasičov a bolo nasadených desať kusov hasičskej techniky.

Autor TASR
Žilina 27. apríla (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) a členovia dobrovoľných hasičských zborov miest a obcí v Žilinskom kraji zasahovali v nedeľu (26. 4.) v súvislosti s poveternostnou situáciou pri deviatich výjazdoch. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline na sociálnej sieti.

„Išlo najmä o odstraňovanie popadaných stromov z cestných komunikácií, z osobných motorových vozidiel a v jednom prípade o uvoľnené solárne kolektory ohrozujúce chodcov,“ priblížilo hasičské riaditeľstvo.

Celkom zasahovalo 21 príslušníkov HaZZ, 17 dobrovoľných hasičov a bolo nasadených desať kusov hasičskej techniky.

