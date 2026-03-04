< sekcia Regióny
Hasiči vykonali v súvislosti s únikom lúhu v areáli Bukózy 11 zásahov
O aktuálnom stave súvisiacom s havarijnou situáciou informoval v stredu na vláde svojich kolegov minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).
Bratislava 4. marca (TASR) - V súvislosti s únikom čierneho lúhu v areáli Bukózy v obci Hencovce vykonal Hasičský a záchranný zbor spolu 11 zásahov. O aktuálnom stave súvisiacom s havarijnou situáciou informoval v stredu na vláde svojich kolegov minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).
Priblížil, že hasiči vykonali najmä práce súvisiace s únikom nebezpečnej látky z technológie, umiestňovaním kontajnerov, prelievaním vody z odkaliska cez korunu hrádze, zabezpečením telesa hrádze i spevňovaním prístupových ciest k odkalisku. Dodal tiež, že polícia vedie tri trestné konania súvisiace s environmentálnou kriminalitou a porušovaním ochrany vôd. „Súčasne eviduje výrazný nárast majetkovej trestnej činnosti v areáli podniku. V roku 2025 bolo zaznamenaných 159 priestupkov proti majetku, v roku 2026 do 27. februára 86 priestupkov. Situácia predstavuje dlhodobú personálnu a organizačnú záťaž pre Policajný zbor,“ upozornil Šutaj Eštok.
Hoci je podľa jeho slov situácia k 27. februáru stabilizovaná, pretrváva zvýšené riziko ďalších možných incidentov a udalostí spojených s únikom nebezpečných látok. „Mimoriadna situácia zostáva naďalej vyhlásená vzhľadom na pretrvávajúce riziká,“ oznámil minister.
Informoval zároveň, že ďalší postup sa zameria najmä na pokračovanie monitorovania odkaliska a čistiarne odpadových vôd, zabezpečenie urýchlenej likvidácie zachytených nebezpečných látok z areálu, vyhodnotenie systémového riešenia environmentálnych záťaží v areáli, prípravu konkrétneho návrhu dlhodobého riešenia a vypracovanie analýzy finančných dosahov navrhovaného riešenia.
Minister ešte pred rokovaním vlády informoval, že sa chystá v piatok (6. 3.) priamo na miesto. Avizoval, že polícia zvýši počet hliadok vzhľadom na narastajúce kráže v areáli. Pripomenul, že objektívnu zodpovednosť za bezprostrednú hrozbu environmentálnej škody a environmentálnu škodu má prevádzkovateľ (správca konkurznej podstaty). V prípade neplnenia povinností môžu príslušné orgány vykonať opatrenia na jeho náklady, pričom tieto náklady je možné uplatniť ako pohľadávku v konkurznom konaní. Možným zdrojom financovania konečných opatrení je Environmentálny fond.
Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý) mieni, že jedinou šancou na záchranu miesta je zastaviť environmentálnu hrozbu a nájsť nového investora.
Pre havarijný stav v areáli bývalej celulózky v obci Hencovce vyhlásili 18. februára mimoriadnu situáciu. Dôvodom bol únik čierneho lúhu. Hasiči na mieste inštalovali špeciálne kontajnery na zachytávanie nebezpečných látok. Pretekanie z odkaliska v katastri susednej obce Nižný Hrabovec riešili od 21. februára spevňovaním a zvyšovaním hrádze pomocou protipovodňových vriec. Na konci februára sa situáciu podarilo stabilizovať a zabrániť ďalším priesakom nebezpečných látok.
