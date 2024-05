Hasiči z Banskobystrického kraja súťažili v hasičskom športe

Banská Bystrica 31. mája (TASR) - Hasiči z Banskobystrického kraja si počas štvrtku (30. 5.) a piatku zmerali sily v hasičskom športe. V rôznych disciplínach súťažili v areáli Vojenského športového centra Dukla v Banskej Bystrici, v piatok aj v priestoroch Okresného riaditeľstva (OR) Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Lučenci a na futbalovom štadióne vo Fiľakove. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici Júlia Zeleňáková.



Prvý deň súťaže hasiči v Banskej Bystrici súťažili v disciplínach beh na 100 metrov cez prekážky a štafeta štyri krát 100 metrov. "Nasledujúci deň v Lučenci plnili disciplínu výstup do štvrtého nadzemného podlažia cvičnej veže. Popoludní sa súťažiaci presunuli na futbalový štadión vo Fiľakove, kde pokračovali kráľovskou súťažnou disciplínou požiarny útok," priblížila Zeleňáková.



Najúspešnejším hasičom odovzdal ocenenia aj krajský riaditeľ HaZZ Dušan Hancko. V súťaži jednotlivcov i v dvojboji jednotlivcov sa vo všetkých disciplínach najviac darilo hasičom z Lučenca. "V súťaži družstiev sa na prvom mieste umiestnilo družstvo z OR HaZZ vo Zvolene, na druhom mieste družstvo z OR HaZZ v Lučenci a na treťom mieste súťažné družstvo z OR HaZZ v Brezne," dodala Zeleňáková.