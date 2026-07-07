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POŽIAR AUTA: Podľa hlohovských hasičov išlo o úmyselné podpálenie
Po príchode na miesto udalosti a vykonaní prvotného prieskumu potvrdili, že požiar zachvátil vozidlo v plnom rozsahu.
Autor TASR
Hlohovec 7. júla (TASR) - Hasiči z Hlohovca zasahovali v utorok okolo 04.00 h pri požiari osobného vozidla, ktoré sa nachádzalo v odstavnej časti cestnej komunikácie. Ako príčinu vzniku požiaru stanovili úmyselné zapálenie. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.
Po príchode na miesto udalosti a vykonaní prvotného prieskumu potvrdili, že požiar zachvátil vozidlo v plnom rozsahu. V čase príjazdu sa na mieste nenachádzali žiadne osoby. „Po lokalizácii požiaru pokračovali v jeho likvidácii, ochladzovaní vozidla a kontrole požiariska termovíznou kamerou, aby vylúčili skryté ohniská,“ ozrejmili.
Po príchode na miesto udalosti a vykonaní prvotného prieskumu potvrdili, že požiar zachvátil vozidlo v plnom rozsahu. V čase príjazdu sa na mieste nenachádzali žiadne osoby. „Po lokalizácii požiaru pokračovali v jeho likvidácii, ochladzovaní vozidla a kontrole požiariska termovíznou kamerou, aby vylúčili skryté ohniská,“ ozrejmili.