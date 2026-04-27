Hasiči z Moravian nad Váhom pripravili Deň zatvorených dverí
Na podujatí sa predstavia aj profesionálni hasiči z Piešťan, ktorí priblížia svoju techniku a prácu.
Autor TASR
Moravany nad Váhom 27. apríla (TASR) - Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) z obce Moravany nad Váhom každoročne začiatkom mája otvára dvere verejnosti pri príležitosti sviatku svojho patróna, svätého Floriána. Tento rok však z dôvodu rekonštrukcie hasičskej zbrojnice pripravili podujatie netradične v exteriéri. Deň zatvorených dverí sa uskutoční v sobotu (2. 5.) v čase od 15.00 do 18.00 h. TASR o tom informoval DHZ.
Zázemie poskytne parkovisko pri vodnej nádrži Striebornica, približne kilometer od centra obce. Pre návštevníkov je pripravený pestrý program. Záujemcovia si budú môcť pozrieť ukážky hasenia lesného porastu či odčerpávania vody zo zatopených priestorov. K dispozícii budú aj plne vybavené hasičské vozidlá miestneho zboru, pričom deti sa budú môcť povoziť v cisterne. Pripravené sú aj rozprávky s hasičskou tematikou či výtvarný kútik.
Na podujatí sa predstavia aj profesionálni hasiči z Piešťan, ktorí priblížia svoju techniku a prácu. Návštevníci si zároveň budú môcť vyskúšať likvidáciu požiaru pomocou hasiaceho prístroja a dozvedia sa, prečo nie je vhodné hasiť horiaci kuchynský olej vodou.
Súčasťou programu bude aj zbierka historického hasičského a záchranárskeho vybavenia, na ktorú nadviaže výstava fotografií mapujúca sto rokov fungovania dobrovoľného hasičského zboru v obci. Podujatie vyvrcholí tombolou s praktickými cenami.
Zázemie poskytne parkovisko pri vodnej nádrži Striebornica, približne kilometer od centra obce. Pre návštevníkov je pripravený pestrý program. Záujemcovia si budú môcť pozrieť ukážky hasenia lesného porastu či odčerpávania vody zo zatopených priestorov. K dispozícii budú aj plne vybavené hasičské vozidlá miestneho zboru, pričom deti sa budú môcť povoziť v cisterne. Pripravené sú aj rozprávky s hasičskou tematikou či výtvarný kútik.
Na podujatí sa predstavia aj profesionálni hasiči z Piešťan, ktorí priblížia svoju techniku a prácu. Návštevníci si zároveň budú môcť vyskúšať likvidáciu požiaru pomocou hasiaceho prístroja a dozvedia sa, prečo nie je vhodné hasiť horiaci kuchynský olej vodou.
Súčasťou programu bude aj zbierka historického hasičského a záchranárskeho vybavenia, na ktorú nadviaže výstava fotografií mapujúca sto rokov fungovania dobrovoľného hasičského zboru v obci. Podujatie vyvrcholí tombolou s praktickými cenami.