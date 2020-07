Hasiči z Nového Mesta nad Váhom a Trenčína vyťahovali auto z jazera

Horná Streda 26. júla (TASR) - Hasičov z Nového Mesta nad Váhom a Trenčína v sobotu (25. 7.) vyslali k technickému zásahu do Hornej Stredy k miestnemu jazeru, v ktorom skončilo auto. Informovalo o tom Prezídium Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) na sociálnej sieti.



V jazere sa ocitlo auto, ktorému zlyhali brzdy, a skotúľalo sa do vody z blízkeho brehu. "Osobné vozidlo bolo z veľkej časti ponorené vo vode, v čase nehody sa v ňom nenachádzali žiadne osoby. Z dôvodu, že v okolí jazera bolo blato, nebolo možné zasahovať s ťažkou technikou," uviedli hasiči.



Na miesto vyslali osobné vozidlo s navijakom, pomocou ktorého sa ponorené auto podarilo vytiahnuť. Z havarovaného vozidla unikol pri vyťahovaní do vody olej, hasiči preto použili norné steny na jeho zachytenie a biodegradačnú látku na neutralizovanie. Pri udalosti zasahovali hasiči s tromi kusmi hasičskej techniky.