Hasiči z okresu Prievidza majú vo výbave evakuačný stan
Autor TASR
Kanianka 7. mája (TASR) - Nový evakuačný stan pribudol do výbavy dobrovoľných hasičov v okrese Prievidza. Územnej organizácii Dobrovoľnej požiarnej ochrany (DPO) SR Prievidza ho odovzdal tento týždeň Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), obhospodarovať ho bude zbor v Kanianke, slúžiť bude pri zásahoch a mimoriadnych udalostiach v celom kraji. Informoval o tom referent oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK Dominik Antal.
„Evakuačný stan je určený na rýchle nasadenie v teréne a poskytuje zázemie aj v náročných podmienkach, napríklad pri požiaroch, povodniach či evakuáciách obyvateľstva,“ priblížil Antal.
Predseda TSK Jaroslav Baška spomenul, že nový evakuačný stan pre prievidzskú územnú organizáciu DPO je už v poradí štvrtým, ktorý kraj odovzdal, tento rok pribudne ešte piaty. Stany už majú k dispozícii okrem Prievidze i územné organizácie v Trenčíne, Púchove a Novom Meste nad Váhom. Baška avizoval, že krajská samospráva chce stanmi vybaviť ešte aj zvyšné štyri okresy v kraji.
„Sme radi, že do portfólia výbavy v našom kraji pribudol takýto stan do okresu Prievidza, kde ho bude obhospodarovať zbor v Kanianke, slúžiť bude pre celý Trenčiansky kraj,“ povedal predseda krajskej organizácie DPO SR Trenčín Ján Sivák.
Samotný výber umiestnenia stanu bol v kompetencii územnej organizácie. „Umiestnenie sme vyberali systematicky. Okres Prievidza je dosť členitý, okrem toho zbor v Kanianke postúpil do vyššej kategórie v rámci zadelenia, kategórie A, a teda majú dobré zázemie a nachádzajú sa v strede okresu, blízko nemocnice i okresného mesta,“ vysvetlil okresný predseda územnej organizácie DPO v Prievidzi Juraj Barta.
