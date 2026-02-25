< sekcia Regióny
Hasiči z troch krajov Slovenska podpísali dohodu o spolupráci
Užšia spolupráca medzi krajmi má umožniť pružnejšiu reakciu a zabezpečenie pomoci tam, kde je v danom čase najviac potrebná.
Autor TASR
Trnava 25. februára (TASR) - Pripravenosť a koordináciu pri zásahoch má posilniť nová dohoda o spolupráci medzi Hasičskými a záchrannými zbormi (HaZZ) z Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského samosprávneho kraja. Cieľom je zefektívniť spoločný postup najmä pri udalostiach na vybraných úsekoch diaľnic a v prihraničných oblastiach oboch krajov. Na sociálnej sieti o tom informoval HaZZ.
Užšia spolupráca medzi krajmi má umožniť pružnejšiu reakciu a zabezpečenie pomoci tam, kde je v danom čase najviac potrebná. Reagujú tak aj na dlhodobo rastúcu intenzitu dopravy na uvedených úsekoch, ktorá zvyšuje nároky na pripravenosť záchranných zložiek.
Dohody sa týkajú spolupráce pri zásahoch na diaľniciach D1, D2 a rýchlostnej ceste R7, ako aj v katastrálnych územiach obcí Tôň, Číčov, Trávnik a Holiare. Podľa hasičov má užšia koordinácia prispieť k rýchlejšiemu a efektívnejšiemu nasadeniu síl a prostriedkov. Cieľom je tiež zvýšiť bezpečnosť pri požiaroch, dopravných nehodách a iných mimoriadnych udalostiach.
