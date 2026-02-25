Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 25. február 2026Meniny má Frederik a Frederika
< sekcia Regióny

Hasiči z troch krajov Slovenska podpísali dohodu o spolupráci

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Užšia spolupráca medzi krajmi má umožniť pružnejšiu reakciu a zabezpečenie pomoci tam, kde je v danom čase najviac potrebná.

Autor TASR
Trnava 25. februára (TASR) - Pripravenosť a koordináciu pri zásahoch má posilniť nová dohoda o spolupráci medzi Hasičskými a záchrannými zbormi (HaZZ) z Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského samosprávneho kraja. Cieľom je zefektívniť spoločný postup najmä pri udalostiach na vybraných úsekoch diaľnic a v prihraničných oblastiach oboch krajov. Na sociálnej sieti o tom informoval HaZZ.

Užšia spolupráca medzi krajmi má umožniť pružnejšiu reakciu a zabezpečenie pomoci tam, kde je v danom čase najviac potrebná. Reagujú tak aj na dlhodobo rastúcu intenzitu dopravy na uvedených úsekoch, ktorá zvyšuje nároky na pripravenosť záchranných zložiek.

Dohody sa týkajú spolupráce pri zásahoch na diaľniciach D1, D2 a rýchlostnej ceste R7, ako aj v katastrálnych územiach obcí Tôň, Číčov, Trávnik a Holiare. Podľa hasičov má užšia koordinácia prispieť k rýchlejšiemu a efektívnejšiemu nasadeniu síl a prostriedkov. Cieľom je tiež zvýšiť bezpečnosť pri požiaroch, dopravných nehodách a iných mimoriadnych udalostiach.
.

Neprehliadnite

ZOH 2026

VIDEO: Takto hodnotí olympiádu vedenie slovenského športu

Slafkovský sa dostal do najlepšej šestky turnaja

HRABKO: Ak bude Sulík kandidovať za inú stranu, SaS príde o voličov