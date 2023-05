Hasiči z Veľkého Krtíša kontrolujú zariadenia sociálnych služieb

Veľký Krtíš 16. mája (TASR) - Protipožiarna kontrolná činnosť hasičov zo stanice vo Veľkom Krtíši sa v tomto roku zameriava na zariadenia a domovy sociálnych služieb. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytla Júlia Zeleňáková z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici.



Ako ďalej uviedla, vlani bolo 60 protipožiarnych kontrol a zistili pri nich 122 nedostatkov. "Z toho bolo 17 následných kontrol. Zameriavali sa na odstránenie nedostatkov, ktoré zistili pri komplexných a tematických kontrolách v roku 2021," spresnila s tým, že vlani bolo 17 komplexných protipožiarnych kontrol. Z toho osem v rámci hlavného zamerania výkonu štátneho požiarneho dozoru. Konštatovala, že to bolo tiež 26 tematických kontrol, z toho jedna sa týkala dodržiavania opatrení pri spaľovaní. Lesné a pozemkové spoločenstvá kontrolovali desaťkrát, štyri zamerali na akcieschopnosť požiarnych zariadení a voľnosť únikových ciest. "V rámci správneho konania uložili jednu sankciu vo výške 1000 eur a vydali päť rozhodnutí v celkovej výške 230 eur," informovala Zeleňáková. Dodala, že v blokovom konaní udelili 19 sankcií v celkovej výške 240 eur.



Hasiči zo stanice vo Veľkom Krtíši zasahovali vlani pri 106 požiaroch z celkového počtu 281 výjazdov. "Priama škoda predstavuje sumu vo výške 676.940 eur," zdôraznila Zeleňáková. Doplnila, že vyčíslené uchránené hodnoty boli vo výške 2.436.060 eur. Oproti roku 2021 bol podľa nej nárast počtu požiarov o 61, priamej škody o 417.245 eur a uchránených hodnôt o 1.379.460 eur.



Poznamenala, že vlani pri požiaroch zomrel jeden človek a zranili sa traja ľudia. Pri technických a záchranných zásahoch príslušníci HaZZ vyslobodili alebo poskytli inú pomoc 28 postihnutým osobám. Pri týchto udalostiach zomrelo šesť ľudí a 32 utrpelo zranenia. "Týkalo sa to výlučne pomoci zraneným pri dopravných nehodách, otvárania bytu a iného technického zásahu," objasnila. Za rok 2022 eviduje HaZZ vo Veľkom Krtíši štyri lesné požiare s výškou priamej škody 6400 eur.