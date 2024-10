Hasiči zachránili majetok za vyše 13 miliónov eur

Banská Bystrica 1. októbra (TASR) - Priame škody pri požiaroch sa v júli a v auguste v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) vyšplhali na 1.164.700 eur. Zásahy profesionálnych hasičov uchránili majetok za viac ako 13.716.220 eur. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytla Júlia Zeleňáková z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici.



V júli podľa nej profesionálni hasiči v BBSK zasahovali celkovo 509-krát, najčastejšie poskytovali technickú pomoc, a to 281-krát. Objasnila, že v júli nasledovalo 115 výjazdov k dopravným nehodám, 109 výjazdov k požiarom a štyri k ekologickým zásahom. Priame škody pre požiare boli v sume 662.580 eur.



August si vyžiadal zásah HaZZ v kraji spolu 457-krát, najviac z nich bola technická pomoc, a to 181-krát. Nasledovalo 135 výjazdov k dopravným nehodám, 134 k požiarom, ekologických zásahov bolo sedem. "Okrem toho hasiči počas júla a augusta vykonali 21 požiarno-previerkových cvičení," poznamenala hovorkyňa. Priame škody pre požiare boli v auguste v sume 502.120 eur.



Podľa nej HaZZ vyhodnocuje škody na majetku len pri požiaroch. "Pri mimoriadnych udalostiach, ako povodne, dopravné nehody a podobne, sa škody nevyhodnocujú," zdôraznila.