HASIČI ZACHRÁNILI ZRANENÚ OSOBU: Uviazla v byte v Trenčíne

Trenčín 18. augusta (TASR) - Zranenej osobe, ktorá po páde potrebovala neodkladnú zdravotnú pomoc a uviazla v byte na Ulici 28. októbra v Trenčíne, pomáhali v stredu (16. 8.) trenčianski hasiči. Do bytu sa dostali prostredníctvom lana z vyššieho poschodia. TASR o tom v piatok informoval hovorca hasičov v Trenčianskom kraji Marián Petrík.



Byt sa nachádzal na treťom poschodí bytového domu. Dvere do bytu boli uzamknuté a osoba zo začiatku nereagovala na zvonenie ani búchanie, balkónové dvere však boli čiastočne pootvorené. "Po dohode s majiteľom bytu na štvrtom poschodí hasič zasahujúci v lezeckom postroji sa zlanil z bytu na štvrtom poschodí a cez balkónové dvere vstúpil do postihnutého bytu na treťom poschodí, kde na zemi našiel postihnutú osobu," opísal Petrík.



Hasič podľa neho následne byt sprístupnil zdravotníkom Hasičského a záchranného zboru (HaZZ), ktorí zranenej osobe poskytli predlekársku pomoc a ošetrenie. "Po príchode si osobu prezvali zdravotníci záchrannej zdravotnej služby (ZZS). Po stabilizovaní zdravotného stavu ju naložili na vákuové nosidlá, transportovali do sanitky ZZS a odviezli na ďalšie ošetrenie do nemocnice," doplnil.



Miesto udalosti po ukončení činnosti hasiči odovzdali príslušníkom polície.