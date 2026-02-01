< sekcia Regióny
Hasiči zachraňovali daniela, ktorý mal parožie zachytené v sieti
Autor TASR
Bratislava 1. februára (TASR) - Hasiči v Pezinku zachraňovali daniela, ktorý mal parožie zachytené v sieti za futbalovou bránou. Zviera sa podarilo vyslobodiť a previezť za mesto, kde ho vypustili späť do voľnej prírody. Bratislavskí krajskí hasiči o tom informovali na sociálnej sieti.
„Keďže sa nachádzal na cvičnom futbalovom ihrisku v meste, jeho okamžité vypustenie do voľnej prírody nebolo možné. Bolo preto potrebné zabezpečiť bezpečný transport mimo areálu,“ priblížili hasiči. Na miesto sa dostavil aj poľovnícky hospodár a lesná stráž s vozidlom s prívesným vozíkom.
