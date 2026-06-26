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NEHODA V BRATISLAVE: Auto skončilo prevrátené

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Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook - Hasičský a záchranný zbor - Bratislavský kraj

Po zdokumentovaní nehody príslušníkmi Polície Slovenskej republiky hasiči vozidlo prevrátili späť na kolesá a odstavili ho na krajnicu.

Autor TASR
Bratislava 26. júna (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) zasahovali vo štvrtok (25. 6.) večer pri nehode osobného auta v Bratislave. Udalosť im nahlásili krátko po 20.15 h. HaZZ o tom informoval na sociálnej sieti.

Po zdokumentovaní nehody príslušníkmi Polície Slovenskej republiky hasiči vozidlo prevrátili späť na kolesá a odstavili ho na krajnicu. Následne dočistili vozovku od uniknutých prevádzkových kvapalín a miesto udalosti odovzdali polícii,“ uviedol HaZZ.

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