Hasiči zasahovali na ZŠ v Lozorne pre prasknutú fľašku so sodíkom

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Ešte pred príchodom hasičov evakuovali z budovy viac ako 140 žiakov a zamestnancov školy.

Autor TASR
Bratislava/Lozorno 10. februára (TASR) - Hasiči zasahovali v utorok ráno na jednej zo základných škôl v obci Lozorno v okrese Malacky. V chemickom laboratóriu tam praskla fľaša, v ktorej sa mal nachádzať sodík. Ešte pred príchodom hasičov evakuovali z budovy viac ako 140 žiakov a zamestnancov školy. Pre TASR to potvrdil hovorca bratislavských krajských hasičov Štefan Koči. Na prípad upozornil portál tvnoviny.sk.

„Príslušníci Hasičského a záchranného zboru z Okresného riaditeľstva HaZZ v Malackách a zo Záchrannej brigády HaZZ v Malackách boli v utorok 10. februára krátko po 9.30 h privolaní do jednej zo základných škôl v obci Lozorno, kde bolo ohlásené prasknutie fľašky v chemickom laboratóriu, v ktorej sa mal nachádzať sodík,“ spresnil Koči.

Dodal, že hasiči po vykonaní prieskumu zabezpečili prasknutú fľašu a uniknutú látku neutralizovali. Počas celého zásahu bolo vykonávané meranie ovzdušia, a to s negatívnym výsledkom. „Zasahujúci hasiči priestory laboratória následne prirodzene odvetrali. Pri udalosti sa nikto nezranil,“ uviedol hovorca.
